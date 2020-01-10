Badmintonda aile boyu başarı hedefliyorlar

Erzincan'da yaşayan Badminton Milli Takımı Antrenörü Uğur Erçetin, bu branşa ilgi duyan kızları Bengisu ve Cansu ile oğlu Kaan'ı şampiyonalara hazırlıyor.

Hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde eden milli sporcu Bengisu (19), milli takım kadrosuna girmeyi hedefleyen kız kardeşi Cansu (14) ve 3 yıldır bu sporla uğraşan en küçük kardeşi Kaan (7), babaları Uğur Erçetin nezaretinde spor yapıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı salonlarda antrenmanlarını gerçekleştiren Erçetin ailesi, kentte takdir topluyor.

Baba Erçetin: "En iyi başarıyı sağlamak için çalışıyoruz"

Milli takım antrenörü Uğur Erçetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 kızı ve 1 oğluyla birlikte ailece badmintonla uğraştıklarını söyledi.

Çocuklarını da severek antrenörlüğünü yaptığı badminton branşına yönlendirdiğini ifade eden Erçetin, şöyle konuştu:

"Büyük kızım Bengisu Erçetin 2007 yılında bu spora başladı ve halen devam etmekte. Avrupa dereceleri bulunmakta. Partneri ile büyük kadınlar çiftler kategorisi olimpiyat kotasında 43'üncü sırada. Cansu ise 2005 doğumlu ve bu spora 2010 yılında başlattık. Çeşitli Avrupa ve Türkiye dereceleri bulunmakta. Oğlum Kaan 7 yaşında ve 3 yıldır badminton sporu ile uğraşıyor. Ufak ufak başlattık, salona getiriyoruz. Önümüzdeki yıl özel bir statü ayarlanabilirse, 11 yaş grubunda oynatmayı hedefliyoruz. Ailecek badminton sporunda en iyi başarıyı sağlamak için çalışıyoruz."

Erçetin, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın tek çaresinin spor olduğunu belirterek, daha önce zorla salona getirdiği çocuklarının şimdi bu sporu severek yaptığını dile getirdi.

Bengisu'nun hedefi çiftlerde olimpiyatlar

Ailenin bu spora başlayan ilk üyesi Bengisu Erçetin, 9 yaşında milli takıma girmeyi başardığını aktardı.

Kendisinin milli takıma girdiği dönemde babasının da milli takım antrenörü olduğunu anlatan Bengisu, "Babamla maçlara gittik, geldik. Avrupa şampiyonluklarım ve derecelerim var. Bunun yanında olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Ailece burada olduğumuz için pek sıkıntı çekmiyoruz. Bir sürü uluslararası derecemiz olduğu için çiftlerde arkadaşımla hedefimiz, olimpiyatlara katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Kardeşler Cansu ile Kaan da ablaları gibi başarılı bir sporcu olmak istediklerini dile getirdi.