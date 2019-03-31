Son Dakika Haberleri: Badmintonda Bronz Madalya

Badmintonda Bronz Madalya

1 saat önce

Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, Polonya Açık'ta tek kızlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

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Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, Polonya Açık'ta tek kızlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazanılması için puan veren ve Czestochowa kentinde 462 sporcunun katılımıyla düzenlenen Polonya Açık sona erdi.

Tek kızlar kategorisinde yarışan milli sporcu Aliye Demirbağ, Rus rakibi Viktoriia Vorobeva'yı 2-0, Tayvanlı Sung Shuo Yun'u 2-1 ve Rus Natalia Perminova'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bu turda Alman rakibi Yvonne Li'ye 2-0 mağlup olan milli sporcu, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Başkan Murat Özmekik'ten tebrik

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, elde edilen başarı nedeniyle milli sporcu Aliye Demirbağ ile antrenörleri Sıdık İsaoğlu ve Mehmet Ali Aslan'ı tebrik etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na badmintona verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Özmekik, bu desteğin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:19 Kaynak: AA

Türkiye, Polonya, Spor
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