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Badmintonda İzmir'in gururu oldular - Son Dakika

Badmintonda İzmir'in gururu oldular

29.07.2021 16:53
Badmintonda İzmir'in gururu oldular, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Badminton Takımı sporcuları Arda Yıldırım ve Musa Demir Milli Takıma seçildi.

İki sporcu 1-4 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan Turkey u15 Open draw'a katılacak. Sporcularla beraber İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman'ı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Basmane Bölgesi Spor Koordinatörü Münir Tunç, Badminton Antrenörleri Nehir İnce ve Asil Eraslan başkana desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BAŞARI HİKAYELERİ VE TOPLUMSALLAŞMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Badminton Milli Takımı'na iki sporcuyla katılmalarının kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in herkes için spor ve sporda fırsat eşitliği vizyonunun kentimizde başarılı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Elde ettiğimiz başarılar, ilerleyişimiz böyle bir yönetim anlayışının sonunda vardığımız kazanımlardır. Tunç Soyer başkanımıza kulübümüz ve tüm sporcularımız adına teşekkür ediyoruz" ifadesine yer verdi.

"Zaten bizim hedeflediğimiz bu. Sporu bir yandan toplumsallaştırmak bir yandan da başarı hikayelerine kapı açmak. Sadece başarı bizim için yeterli değil. Sporu kentimizin her mahallesine, semtine ulaştırmak hedefimiz. Bu toplumsallaşma da başarıyı getirir" dedi.

SPORDA FIRSAT EŞİTLİĞİ

Odaman, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "sporda fırsat eşitliği" şiarına da dikkat çekerek, "Spor herkesin ulaşabileceği bir hizmet olmalıdır. Bu imkanı sunmak da bir kamusal faaliyettir. Hayatın içinde ulaşılır ve görünür olan spor gençliği ve toplumu daima daha sağlıklı ve bilinçli kılar. Gayretimiz bu yönde" diye konuştu.

DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basmane Bölgesi Spor Koordinatörü Münir Tunç da, genç sporcularla gurur duyduğunu kaydederek,"Sporcularımızın bu başarısını daha ileri taşıyacağız. Bu başarıda kulübümüzün ve elbette ki Nehir İnce ve Asil Eraslan hocalarımızın büyük gayreti var. Onların gençlerimizi çok daha iyi noktaya getireceğine inanıyorum" sözlerine yer verdi.

Sporcular Arda Yıldırım ve Musa Demir de, Turkey u15 Open draw'da hedeflerinin ilk 4 olduğunu söyledi. Ziyaretin sonunda Odaman ve sporcular hatıra fotoğrafı çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Badminton, Milli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Badmintonda İzmir'in gururu oldular - Son Dakika


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