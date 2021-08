Badmintonda Kayseri'den 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara Keçiören'de düzenlenmekte olan U15, U17 ve U19 Turkey Open Badminton şampiyonasında Kayseri'den 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

U15 Turkey Open Badminton Şampiyonası 01-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, U17 Turkey Open Badminton Şampiyonası 05-08 Ağustos 2021 tarihleri arasında, U19 Turkey Open Badminton Şampiyonası ise 09-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara Keçiören'de yapılacak. 19 Ülkeden sporcuların katılacağı Badminton Şampiyonasında Kayseri'den U15 kategorisinde Hasan Can Arslan, Sami Yusuf Akpınar, Emine Nur Yavaş, Aleyna Atan U17 ve U19 kategorisinde Hamit Atmaca, Hüseyin Can Arslan, Gamze Nur Atmaca, Hasan Can Arslan ve Sami Yusuf Akpınar Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şampiyonada Kayseri'yi ve Türkiye'yi temsil edecek olan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ