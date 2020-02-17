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Badmintonda kota puan mücadelesi İspanya'da
7 saat önce
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından 'Barcelona Spain Masters 2020' Badminton Turnuvası, 18-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:56 Kaynak: DHA
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından 'Barcelona Spain Masters 2020' Badminton Turnuvası, 18-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
258 sporcunun kota puan mücadelesi vereceği turnuvada, Türkiye'yi 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na da katılan Neslihan Yiğit temsil edecek. 2020 sezonunu Fransa'da açan milli badmintoncu Yiğit, sezonun ikinci müsabakası için İspanya'nın Barcelona kentinde korta çıkacak.
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