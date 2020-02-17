Badmintonda kota puan mücadelesi İspanya'da

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından 'Barcelona Spain Masters 2020' Badminton Turnuvası, 18-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

258 sporcunun kota puan mücadelesi vereceği turnuvada, Türkiye'yi 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na da katılan Neslihan Yiğit temsil edecek. 2020 sezonunu Fransa'da açan milli badmintoncu Yiğit, sezonun ikinci müsabakası için İspanya'nın Barcelona kentinde korta çıkacak.