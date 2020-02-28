Badmintonda Malatya takımları birinci oldu - Son Dakika
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Badmintonda Malatya takımları birinci oldu

6 saat önce

Malatya kız ve erkek badminton takımları Batman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakalarında birinci oldu.

Badmintonda Malatya takımları birinci oldu, System.String[]

Malatya kız ve erkek badminton takımları Batman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakalarında birinci oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 20 - 23 Şubat tarihleri arasında Batman 19 Mayıs Spor Salonunda düzenlenen Badminton Anadolu Yıldızları Ligi Çeyrek Final müsabakalarında 13 ilden 140 sporcu yarıştı.


Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Malatya Badminton takımı hem kızlar da hem de erkeklerde farklı skorlarla birinci oldular.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan" Badmintoncularımızın almış oldukları başarıdan dolayı kutluyor, 03- -05 Nisan 2020 tarihleri arasında Ordu ilinde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Badminton müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi. - MALATYA

Malatya, Batman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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