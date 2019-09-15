Son Dakika Haberleri: Badmintonda millilerden 2 madalya
Son Dakika Spor Haber

Badmintonda millilerden 2 madalya

53 dakika önce

Belçika'nın Leuven kentinde 4 gün süren ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren turnuvada, milli sporcular Neslihan Yiğit gümüş, Aliye Demirbağ ise bronz madalya kazandı.

Badmintonda millilerden 2 madalya, System.String[]

Belçika'nın Leuven kentinde 4 gün süren ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren turnuvada, milli sporcular Neslihan Yiğit gümüş, Aliye Demirbağ ise bronz madalya kazandı.

Leuven'de 262 sporcunun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan mücadelesi verdiği Uluslararası Badminton Turnuvası sona erdi. Tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit sırasıyla İngiliz, Hint, Fransız ve Bulgar rakiplerini mağlup ederek finale çıktı. Yiğit, finalde Danimarkalı rakibine 2-1 yenilerek turnuvayı ikinci tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Aliye Demirbağ ise sırasıyla Hint, İspanyol ve Kanadalı rakiplerini geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Danimarkalı rakibine 2-0 yenilen Demirbağ, turnuvayı üçüncü olarak tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporcuları tebrik eden Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Bizlere ülkemizi ve bayrağımızı temsil etme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Neslihan Yiğit, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Younes Belhanda, 6 hafta sahalardan uzak kalacak
Tuğba Coşkun, Fikret Orman'ı Gaziantep'te yalnız bırakmadı Beşiktaşlı taraftarlar, Fikret Orman'ı istifaya davet etti Maçın başında kırmızı kart gören Domagoj Vida'ya ceza kapıda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 11:48:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Badmintonda millilerden 2 madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]