Son Dakika Haberleri: Badmintonda Neslihan Yiğit'ten Bronz Madalya

Badmintonda Neslihan Yiğit'ten Bronz Madalya

1 saat önce

İSTANBUL / DHAFransa'nın Orleans şehrinde düzenlenen Orleans Masters 2019 Badminton Turnuvası sona erdi.

Badmintonda Neslihan Yiğit'ten Bronz Madalya, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Fransa'nın Orleans şehrinde düzenlenen Orleans Masters 2019 Badminton Turnuvası sona erdi.

365 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada milli badmintoncu Neslihan Yiğit, tek kızlar kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.

Neslihan Yiğit, ABD'li Crystal Pan'ı 2-0, Endonezya'lı rakibi Choirunnisa Choirunnisa'yı 2-0 ve Japon rakibi Ayumi Mine'yi 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Olimpik sporcu Yiğit, yarı final maçında İskoçya'lı rakibi Kirsty Gilmour'a 2-1 mağlup olarak, turnuvayı 3'üncü tamamladı.

Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Fransa'da sona eren Olimpiyat Eleme Puan Turnuvası'nda Türk Milli Takımımızın yarı finalde temsil edilmesinden ve bronz madalya kazanılmasından ötürü mutluluğunu dile getirirken, Neslihan Yiğit'i tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:31 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Taraftarından İbra Tepkisi! A Milli Takımda Yeni İkili: Burak Yılmaz-Hakan Çalhanoğlu Dallas Mavericks, Golden State Warriors'u 126-91 Mağlup Etti Mustafa Cengiz'den Mahkeme Sorusuna Tek Kelimelik Yanıt!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 12:49:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Badmintonda Neslihan Yiğit'ten Bronz Madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]