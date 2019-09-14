Son Dakika Haberleri: Badmintonda şampiyon türkiye
Son Dakika Spor Haber

Badmintonda şampiyon türkiye

23 dakika önce

Bulgaristan'ın Perushtica kentinde düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda Türkiye takım müsabakalarında şampiyon oldu.

Badmintonda şampiyon türkiye, System.String[]
Bulgaristan'ın Perushtica kentinde düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda Türkiye takım müsabakalarında şampiyon oldu.
56 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği şampiyonada Türk badmintoncular, bireyselde 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Millilerde madalya kazanan sporcular:
Tek Erkekler: 1. Veysel Taşdemir 3. Emre Mutlu
Tek Bayanlar: 3. Aleyna Korkut, 3. Aysu Arslan
Çift Erkekler:  1. Veysel Taşdemir-Emre Mutlu 3. Mert Seven-Mehmetcan Töremiş
Çift Bayanlar: 2. Aleyna Korkut-Elif Rabia Şimşek 3. Tayla Gerçeker-Zülal Pekez
Karışık Çiftler: 2. Şevval Naz Işık-Ali Devran Açıksu 3. Mert Seven-Zülal Pekez
Takım müsabakalarından kazanılan 1 altın madalya ile beraber Badminton Milli Takımı toplamda 11 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.


Bulgaristan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tolgahan Sayışman, dizisinin ilk bölümünün yayınlandığı gece fenalaştı
Rizeli iş insanı, Ukrayna'da kurduğu marka ile küp şeker sektöründe pazar lideri oldu Japonlar 'Suşi' susamı için Muğla'da Canan Karatay: Hakiki köy zeytinyağı ve tereyağı kilo aldırmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:32:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Badmintonda şampiyon türkiye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]