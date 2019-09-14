Badmintonda şampiyon türkiye

Bulgaristan
'ın Perushtica kentinde düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda Türkiye
takım müsabakalarında şampiyon oldu.
56 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği şampiyonada Türk badmintoncular, bireyselde 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Millilerde madalya kazanan sporcular:
Tek Erkekler: 1. Veysel Taşdemir 3. Emre Mutlu
Tek Bayanlar: 3. Aleyna Korkut
, 3. Aysu Arslan
Çift Erkekler: 1. Veysel Taşdemir-Emre Mutlu 3. Mert Seven-Mehmetcan Töremiş
Çift Bayanlar: 2. Aleyna Korkut-Elif Rabia Şimşek 3. Tayla Gerçeker-Zülal Pekez
Karışık Çiftler: 2. Şevval Naz Işık-Ali Devran Açıksu 3. Mert Seven-Zülal Pekez
Takım müsabakalarından kazanılan 1 altın madalya ile beraber Badminton Milli Takımı toplamda 11 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.