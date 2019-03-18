Son Dakika Haberleri: Badmintonda Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Badmintonda Türkiye Şampiyonası Heyecanı

36 dakika önce

Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da gerçekleştirilecek.

Badmintonda Türkiye Şampiyonası Heyecanı, System.String[]
Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 21-25 Mart tarihlerinde Keçiören ilçesindeki Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenecek.

Aynı zamanda Türkiye sıralamasına puan veren organizasyonda 43 ilden 161 kulüp ve 630 sporcu mücadele edecek.

Müsabakalar sonunda tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde birinciler 800, ikinciler 600, üçüncüler ise 400 lira ödül alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:55 Kaynak: AA

Spor
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