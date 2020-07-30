Badmintonda uluslararası 4 turnuva iptal edildi

Çin, Tayvan, Güney Kore ve Japonya'da düzenlenmesi planlanan 4 badminton turnuvasının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Dünya Badminton Federasyonundan (BWF) yapılan açıklamaya göre, 15-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Çin Açık, Endonezya Açık'tan sonra 2020 takviminden çıkarılan Süper-1000 seviyesindeki ikinci turnuva oldu.

Çin Açık gibi eylül ayı faaliyet takviminde yer alan Tayvan Açık, Güney Kore Açık ve Japonya Açık organizasyonları da bu yıl düzenlenmeyecek.