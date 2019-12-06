Badmintonla tüm engelleri yıktı

DOĞUŞTAN bedensel engelli olan ve küçük yaşta babasını kaybedince yetiştirme yurtlarında büyüyen Muammer Çankaya (58), bugüne kadar badminton sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. 8 Türkiye şampiyonluğu, 3 Avrupa üçüncülüğü, 3 Balkan üçüncülüğü elde eden Çankaya, şimdi ise gençlere bu sporu sevdirmeye çalışıyor.

Isparta 'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere Köyü'nde doğan Muammer Çankaya, kalça çıkığıyla dünyaya geldi. Hayatını bir engelli olarak sürdürecek olan Muammer Çankaya, çocuk yaştayken babasını kaybedince, önce Isparta Çocuk Yuvası, ardından İslamköy Yetiştirme Yurdu'nda kendisi gibi kimsesiz çocuklarla büyüdü. 18 yaşına kadar devletin himayesinde kalan Muammer Çankaya, bir yandan çalışmaya, diğer yandan üniversite eğitimine başladı. Akdeniz Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği Bölümü'nü bitiren Çankaya, dönemin Köy Hizmetleri Müdürlüğü'nde iş hayatına atıldı, sonrasında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Burdur İl Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Engeline rağmen hayatla barışık olan Muammer Çankaya, Burdur'dan Isparta'ya tayin oldu. Halen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde tekniker olarak görev yapan Çankaya, çok sevdiği spora da kendisini adadı. Kendisi gibi yurtta yetişen gençlere sporu sevdiren Çankaya, Yurtspor Futbol Kulübü'nün de idareciliğini yaptı.

HAYATINI DEĞİŞTİREN KARAR

Yurtspor ile spor camiasına giren ve çok yakın ilişkiler kuran Muammer Çankaya, 2008 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Badminton İl Temsilcisi İsmail Togar'ın ısrarıyla badmintona başladı. Muammer Çankaya, o güne ilişkin anısını, şöyle anlattı:

"İsmail Bey bana para badminton dalında spor yapmamı önerince 'Hocam iyi diyorsun da ben engelli bir bireyim. Salonda sakatlığım nedeniyle ters bir hareket yapar düşerim sonra tribündekiler bana güler' dediğimde, 'Ağabey sen onu düşünme eğer öyle bir şey olursa ben güvenlik görevlilerine söyler o salonu boşaltırım, böyle bir hakkım var' dedi. O günden sonra badmintona başladım. Daha öncesi masa tenisi oynadığım için fazla zorlanmadım. 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olunca badminton paralimpik milli takımına seçildim."

'HAYAL EDEMEYECEĞİM ŞEYLERİ YAŞADIM'

Engelli olduğu için hiç yüksünmediğini, hatta bu sayede hayatının değiştiğini vurgulayan Muammer Çankaya, "Milli takıma seçilince ilk defa uçağa bindim. Allah'ım ne heyecanlandım anlatamam. Endonezya'ya uçtum, görmediğim yerleri gördüm. Bu arada 8 Türkiye şampiyonluğu, 3 Balkan üçüncülüğü, 3 Avrupa üçüncülüğü dereceleri kazandım. Bana devletim sahip çıktı. Ben de devlete borcumu aldığım madalyalarla ödediğimi düşünüyorum" dedi.

ENGELSİZLERİ DE YENMEYİ BAŞARDI

Spora kendisini adayan ve başarı için haftanın 5 günü antrenman yaparak formunu koruyan Muammer Çankaya, Türkiye Badminton Federasyonu Veteranlar Şampiyonası'nda engelsiz sporcularla karşılaştı. Bu karşılaşmalarda bugüne kadar 6 madalya kazanmayı başardı. Spora artık antrenör olarak devam eden Çankaya, atletizm, badminton ve bocce dallarında gençlere ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Aktif Yaşam Merkezi'nde yaşlılara antrenörlük yapmayı sürdürüyor.

ENGELLİ YAKINLARINIZI EVE HAPSETMEYİN

Evli 1 çocuk babası Muammer Çankaya, engellilerin ailelerine seslenerek, "Lütfen engelli çocuklarınızı, yakınlarınızı 'Aman kimse görmesin' diye eve hapsetmeyin. Onları dışarıdaki aktif yaşamla tanıştırın. Ben engelsiz insanlara da seslenmek istiyorum. Kaldırımda engelli biriyle karşılaştığınızda ona acıyarak bakmayın. 'Vah, yaşı da pek gençmiş. Ne oldu da sakat kaldı' diye garipseyerek bakmayın. Unutmayın ki sizler de birer engelli adayısınız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Muammer Çankaya sporcularla antrenman ve maç

Muammer Çankaya açıklamaları

İş yerine girişi

İmza atma ve görevlilerle selamlaşma, asansör çağırma

Açıklama ve madalyalarından detay

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