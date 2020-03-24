Badmintonu mahkumlara sevdiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Badmintonu mahkumlara sevdiriyor - Son Dakika

Badmintonu mahkumlara sevdiriyor

6 saat önce

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memuru Mustafa Başhoroz, Adalet Bakanlığı ve Badminton Federasyonu arasında 2006 yılında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Ceza ve Tevkifevleri'nde Badminton Eğitimi Projesi" kapsamında 10 yıldır mahkumları badminton...

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memuru Mustafa Başhoroz, Adalet Bakanlığı ve Badminton Federasyonu arasında 2006 yılında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Ceza ve Tevkifevleri'nde Badminton Eğitimi Projesi" kapsamında 10 yıldır mahkumları badminton ile tanıştırıyor.

Proje kapsamında 10 yıl önce badmintonla tanışan ve antrenörlük sertifikası alan Başhoroz (45), bugüne kadar çeşitli cezaevlerinde verdiği kurslarla bu sporun gönüllü elçiliğini yapıyor.

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda şu anda 8 hükümlüye eğitim veren Başhoroz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar çeşitli cezaevlerinde yüzlerce mahkumu badminton ile tanıştırdığını ve bazı başarılara imza attıklarını söyledi.

Sporun kişisel gelişim, sosyal ve kültürel faaliyetler açısından çok faydalı olduğunu belirten Başhoroz, "Dünyanın en hızlı giden topunu gençlerimizle buluşturuyoruz. Bu sporu hem fiziki hem sportif olarak önemsiyoruz." dedi.

"Hiç tanımadıkları, görmedikleri bu sporla tanıştırıyoruz"

Badmintonun her yaştan insanın yapabileceği bir spor olduğuna dikkati çeken Başhoroz, şunları kaydetti:

"Haftanın üç günü öğleden sonra bu sporu veriyoruz. O insanları bulundukları odalardan, ortamlardan dışarıya çıkarıp farklı arkadaşlarla bir araya getiriyoruz. Hiç tanımadıkları, görmedikleri bu sporla tanıştırıyoruz. Ellerine bir tenis raketi verilmesiyle hayatlarını daha kaliteli geçirdiklerini, birebir yaptığımız görüşmelerde ifade ediyorlar. Bu sayede, gerek görev yapan arkadaşlarımıza gerek yanında bulundukları arkadaşlara gerekse aileleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde daha pozitif olduklarını fark ettik."

Günlük rutin görevleri dışında hükümlülerle spor salonunda bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirten Başhoroz, "Orada daha yakın arkadaşlık, daha değişik bir iletişim kurma şansına sahip oluyoruz. Bu insanlara bir şeyler verme noktasında bize de artı sağladı. Bu da bizlerin meslek hayatında sadece infaz koruma memuru olarak değil de yeri geldiğinde birer eğitmen olarak topluma daha yararlı işler yaptığımız düşüncesini oluşturdu." şeklinde konuştu.

"Bundan sonraki hedefimiz Türkiye birinciliği"

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nihat Akpınar ise kurumlarında bulunan hükümlülerin özellikle kişisel ve vücut gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sportif etkinlikleri yaptıklarını dile getirdi.

Bunların içinde en önemlilerden birinin badminton eğitimi olduğuna işaret eden Akpınar, şunları söyledi:

"Kurumumuzda bu konuda eğitim almış bir personelimizin katkısıyla hükümlülerimize badminton alanında antrenmanlar yaptırarak genel müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu turnuvalara da katılmak istiyoruz. Bu tür faaliyetlerin hükümlülerin vücut gelişimine, beden gelişimine katkı sağlayacağı, daha sağlıklı ve analitik düşünmesine yardımcı olabileceğine inanıyorum. Daha önce katıldığımız turnuvadan en centilmen takım olarak geldik. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye birinciliği. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir."

Badmintonu mahkumlara sevdiriyor

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:23 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı         
11:56
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 17:46:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Badmintonu mahkumlara sevdiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]