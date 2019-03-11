Badou Ndiaye Bu Sezonki 2. Golünü Attı
1 saat önce
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Antalyaspor maçında ağları sarsarak bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray
'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye
, Antalyaspor
maçında ağları sarsarak bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın Antalyaspor'u farklı galibiyetinde Senegalli futbolcu Badou Ndiaye rakip fileleri havalandıran isimlerden oldu. Mücadelenin 68. dakikasında golünü atan Ndiaye takımının üçüncü golünü kaydetti. Bu sezonki ikinci golünü atan Senegalli futbolcu, ilk golünü de MKE Ankaragücü
'ne karşı atmıştı. Mücadeleye 11'de başlayan Badou Ndiaye, 79. dakikada yerini Yunan golcü Kostas Mitroglou'ya bıraktı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
Mbaye Diagne 30 Gün Sonra Gol Sevinci Yaşadı!
Spor Toto Süper Ligde 25. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu
Galatasaray'da Fernando Muslera Antalyaspor Maçında Devleşti, Sosyal Medya Yıkıldı
Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor