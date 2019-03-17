Son Dakika Haberleri: Badou Ndiaye'de Son İki Haftadır Boş Geçmiyor

Badou Ndiaye'de Son İki Haftadır Boş Geçmiyor

1 saat önce

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Bursaspor maçında attığı golle bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı.

Badou Ndiaye'de Son İki Haftadır Boş Geçmiyor, System.String[]
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Bursaspor maçında attığı golle bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı. Ndiaye ayrıca son iki haftada 2 gol atmayı başardı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor'a karşı 2-0 geriye düşen Galatasaray'da Badou Ndiaye galibiyet için ilk ışığı yakan isim oldu. Mücadele 2-0 devam ederek ilk yarının son dakikalarında sahneye çıkan Ndiaye farkı 1'e indirdi ve takımının içeriye moralli girmesini sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, böylece geçtiğimiz haftadaki Antalyaspor maçının ardından bu haftada takımına hücumda katkı sağladı. Bu sezon Ankaragücü maçında da gol atan Ndiaye toplam sayısını da 3'e yükseltti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

Bursaspor, Galatasaray, Badou Ndiaye, Güncel
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