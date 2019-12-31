Badou Ndiaye'den Trabzonspor formalı paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Spor Badou Ndiaye'den Trabzonspor formalı paylaşım - Son Dakika Spor

Badou Ndiaye'den Trabzonspor formalı paylaşım

6 saat önce

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, sosyal medya hesabından bordo-mavi formalı fotoğrafını paylaştı.

Badou Ndiaye'den Trabzonspor formalı paylaşım, System.String[]

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, sosyal medya hesabından bordo-mavi formalı fotoğrafını paylaştı.

Ndiaye, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor forması giydiği fotoğrafına yer verdi ve "Yeni yıl sürprizi" ifadesini kullandı.

Türkiye kariyerinde Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu, daha sonra İngiliz takımı Stoke City'ye transfer olmuştu.

Ndiaye'nin 6 aylığına bedelsiz olarak İngiliz kulübünden kiralandığı, 4 Ocak'ta bordo-mavili takımın Antalya'da başlayacak kampına katılacağı öğrenildi.

Badou Ndiaye, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:58 Kaynak: AA
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