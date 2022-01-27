BAE, 12 Afrika ülkesine getirdiği uçuş yasağını kaldırıyor - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kovid-19'un Omicron varyantının yayılması sonrası 12 Afrika ülkesine uyguladığı uçuş yasağını kaldırma kararı aldı.

BAE Ulusal Acil Kriz ve Afet Yönetimi İdaresince yapılan açıklamada, 29 Ocak itibarıyla Kenya, Tanzanya, Etiyopya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den tüm uçuşlara izin verileceği bildirildi.

Açıklamada, Uganda, Gana ve Ruanda'dan gelecekler için yeni sıkı tedbirler uygulamaya konulacağı belirtildi.

BAE'ye bu ülkeden gelecek yolcuların kendi ülkelerinden kalkıştan 48 saat öncesinde, kalkış yaptıkları havalimanında ve BAE'de iniş yaptıkları havalimanında negatif PCR test sonucu alması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

BAE, hem söz konusu varyantın hızlı yayılması hem de bu ülkelerin bazılarından gelen yolcuların özel kliniklerden aldıkları sahte PCR testi sonuçlarını ibraz etmesi sonrası kısıtlamaya gitmişti.

Kısıtlama, Afrika ülkelerinin tepkisine yol açmıştı.