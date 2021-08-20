BAE, 5 bin Afganı geçici olarak kabul edecek - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Afganistan'dan tahliye edilecek 5 bin Afganı geçici olarak kabul edeceğini duyurdu.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan tahliye süreci devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin talebi üzerine BAE'nin, başka ülkelere gitmeden önce geçici olarak 5 bin Afgan'a ev sahipliği yapacağı bildirildi. Bakanlık, tahliye edilecek Afgan vatandaşlarının önümüzdeki günlerde ABD uçaklarıyla başkent Kabil'den BAE'ye getirileceğini belirtti. - ABU DABİ