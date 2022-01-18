BAE, ABD'nin Husileri yeniden terör örgütü olarak tanımasını istiyor - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD'den Husileri yeniden terör örgütü olarak tanımasını istediği bildirildi.

Axios'un haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed, Husilerin, başkent Abu Dabi'ye düzenlediği saldırıların ardından ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda görüştü.

Abdullah Bin Zayed, telefon görüşmesinde, ABD'nin Husileri yeniden terör örgütü olarak tanımasını istedi.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinden kısa süre sonra Yemen halkına insani yardım yapılmasını engellediği gerekçesiyle eski başkan Donald Trump'ın Husileri terör örgütü olarak tanıma kararını geri almıştı.

Üst düzey BAE yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Bin Zayed ve Blinken arasındaki görüşme sırasında Husilerin mevcut eylemleri nedeniyle yeniden terör örgütü olarak tanınması gündeme geldi.

ABD yönetimi, Yemen'deki İran destekli Husi milislerin Abu Dabi'ye silahlı insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı kınamıştı.

Saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine dün düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.