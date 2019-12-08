BAE-ABD ortak askeri tatbikatı Abu Dabi'de başladı

İki ülke 2018'de de "Demir Birliği 6" adlı bir ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, "Demir Birliği 12" tatbikatı, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı General Salih Muhammed Salih el-Amiri ile ABD ordusu Merkez Komutanlığı'nda görevli Korgeneral Terry Ferrell'in katılımıyla başkent Abu Dabi 'de başladı.

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