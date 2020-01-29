BAE açıklarında petrol tankerinde yangın çıktı - Son Dakika

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yaklaşık 21 mil açıklarında Panama bandıralı petrol tankerinde yangın çıktı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Kara ve Deniz Taşımacılığı Kurumu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin 21 mil açıklarında bir petrol tankerinde çıkan yangına, gelen imdat çağrısı üzerine müdahale edildiğini bildirdi.

İlgili ekipler, çalışmalar neticesinde Panama bandıralı tankerdeki mürettebatı kurtardı.

Açıklamada, tankerin petrol taşımadığı, ilk belirlemelere göre, yangının bakım işlemleri sırasında meydana gelen bir kaza sonucu çıktığı kaydedildi.