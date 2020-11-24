BAE, Aramco tesislerine saldırıyı şiddetle kınadı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya yönelik dün gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco tesislerine dün füze saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırının ardından Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Aramco tarafından işletilen bir dağıtım istasyonunun hedef aldığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı (MoFAIC) saldırıyı şiddetle kınadı. Husilerin düzenlediği saldırıyla bölgedeki istikrarı etkilemeye çalıştığı kaydedilen Bakanlık açıklamasında BAE, Suudi Arabistan'la bu terörist saldırılarla ilgili dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Suudi Arabistan'ın terör saldırılarına karşı ve halkın güvenliğinin sağlanması için alacağı tedbirlere destek verileceği de aktarıldı. Suudi Arabistan'a yönelik güvenliği tehdit eden olayların, BAE'nin güvenliğine tehdit gibi algılandığı bildirildi.

(İHA)