Üye Girişi
Arap Birliği, Yemen'deki Husilerin "terör örgütü" ilan edilmesini istiyor - Son Dakika

Arap Birliği, Yemen'deki Husilerin "terör örgütü" ilan edilmesini istiyor

23.01.2022 16:12
Arap Birliği, Yemen'deki Husilerin "terör örgütü" ilan edilmesini istiyor

Arap Birliğinin, tüm ülkelerin Yemen'deki İran destekli Husileri "terör örgütü" ilan etmesini istediği ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kendini savunma hakkını da desteklediği bildirildi.

Arap Birliğinin, tüm ülkelerin Yemen'deki İran destekli Husileri "terör örgütü" ilan etmesini istediği ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kendini savunma hakkını da desteklediği bildirildi.

Arap Birliği, Husilerin, 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine düzenlediği saldırıları görüşmek üzere BAE'nin talebi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'de daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplandı.

Mısır resmi ajansı MENA'ya göre, toplantının kapanış bildirisinde Arap Birliği, Husilerin, sivillere ve sivil hedeflere yönelik saldırılarını kınadı.

Husilerin söz konusu saldırılarının, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku açıkça çiğnediği vurgulanan bildiride, "tüm ülkelere Husi milisleri terör örgütü ilan etme" çağrısı yapıldı.

"BAE ile mutlak bir dayanışma içinde olunduğu, kendisinin, halkının ve bu ülkede ikamet edenler ile ulusal çıkarlarının güvenliği için alacağı her türlü tedbirin desteklendiği" ifade edilen bildiride, BAE'nin uluslararası hukuk doğrultusunda saldırılara karşılık verme ve kendisi savunma hakkının da desteklendiği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, daha önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yemen'de hükümet karşıtı silahlı grup Husilerin "terör örgütü" ilan edilmesi için Arap Birliğine sunulan karar tasarısı üzerinde konsensüs olduğunu ifade etmişti.

Husilerin Abu Dabi saldırısı

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak'ta silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Dubai ve Abu Dabi havaalanları ile Musaffah bölgesindeki petrol rafinerisini, İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ve SİHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

YORUMLAR
500

Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi, Terör, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap Birliği, Yemen'deki Husilerin 'terör örgütü' ilan edilmesini istiyor - Son Dakika


9 ilde kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin 9 ilde kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin         
18:35
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
17:26
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
18:27 Isınmak için yaktıkları mangal kömürü sonlarını getirdi!
18:24 Konyaspor gizliden şampiyonluğa yürüyor! Ahmet Çalık'ı unutmuyorlar
18:13 Golü yiyen kaleci uzun süre kendisine gelemedi
18:00 Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı
17:53 Son Dakika: Süper Lig'de yılın ilk derbisi: Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu
17:41 Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı
17:34 Markette gördüğü bebeği satın almaya çalışan kadın kefaletle serbest kaldı
17:28 Cinsel organındaki şişlikten şikayetçi olan adam, hastanede kadın olduğunu öğrendi
17:18 Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı
17:09 Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 18:47:23. #1.12#
SON DAKİKA: Arap Birliği, Yemen'deki Husilerin "terör örgütü" ilan edilmesini istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement