Arap Birliği, Yemen'deki Husilerin "terör örgütü" ilan edilmesini istiyor - Son Dakika

Arap Birliğinin, tüm ülkelerin Yemen'deki İran destekli Husileri "terör örgütü" ilan etmesini istediği ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kendini savunma hakkını da desteklediği bildirildi.

Arap Birliği, Husilerin, 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine düzenlediği saldırıları görüşmek üzere BAE'nin talebi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'de daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplandı.

Mısır resmi ajansı MENA'ya göre, toplantının kapanış bildirisinde Arap Birliği, Husilerin, sivillere ve sivil hedeflere yönelik saldırılarını kınadı.

Husilerin söz konusu saldırılarının, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku açıkça çiğnediği vurgulanan bildiride, "tüm ülkelere Husi milisleri terör örgütü ilan etme" çağrısı yapıldı.

"BAE ile mutlak bir dayanışma içinde olunduğu, kendisinin, halkının ve bu ülkede ikamet edenler ile ulusal çıkarlarının güvenliği için alacağı her türlü tedbirin desteklendiği" ifade edilen bildiride, BAE'nin uluslararası hukuk doğrultusunda saldırılara karşılık verme ve kendisi savunma hakkının da desteklendiği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, daha önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yemen'de hükümet karşıtı silahlı grup Husilerin "terör örgütü" ilan edilmesi için Arap Birliğine sunulan karar tasarısı üzerinde konsensüs olduğunu ifade etmişti.

Husilerin Abu Dabi saldırısı

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak'ta silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Dubai ve Abu Dabi havaalanları ile Musaffah bölgesindeki petrol rafinerisini, İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ve SİHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.