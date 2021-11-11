Üye Girişi
BAE, Bahreyn, ABD ve İsrail'den ilk kez ortak deniz tatbikatı - Son Dakika

BAE, Bahreyn, ABD ve İsrail'den ilk kez ortak deniz tatbikatı

11.11.2021 23:16
BAE, Bahreyn, ABD ve İsrail'den ilk kez ortak deniz tatbikatı

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT), dün İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve NAVCENT'in Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı başlattığını duyururken, BAE ve Bahreyn ise, İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesinin ardından ilk ortak deniz tatbikatını gerçekleştiriyor.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT), dün İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve NAVCENT'in Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı başlattığını duyururken, BAE ve Bahreyn ise, İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesinin ardından ilk ortak deniz tatbikatını gerçekleştiriyor.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) tarafından yapılan açıklamada, dün İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve NAVCENT'in Kızıldeniz'de ortak deniz güvenliği operasyonları tatbikatı başlattığı kaydedildi. Açıklamada, 5 gün sürecek olan tatbikat kapsamında USS Portland gemisine ilişkin eğitimin yer aldığını belirten NAVCENT, tatbikatın "katılan güçlerin denizcilik engelleme ekipleri arasındaki birlikte çalışabilirliği artıracağını" bildirdi. NAVCENT, ABD 5. Filosu (C5F) ve Birleşik Deniz Kuvvetleri (CMF) Komutanı Koramiral Brad Cooper yaptığı açıklamada, "Denizcilik işbirliği, bölgesel güvenlik ve istikrar için gerekli olan seyrüsefer özgürlüğünün ve serbest ticaret akışının korunmasına yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

BAE ve Bahreyn'in, İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk ortak deniz tatbikatına ilişkin İsrail tarafından yapılan bası açıklamasında, ABD gözetiminde böyle bir askeri işbirliğinin başlamasının, İran'ın bölgedeki "güç projeksiyonuna" karşı yardımcı olabileceği kaydedildi. Rütbesi ve adı açıklanamayan bir İsrail deniz subayı ise, geçtiğimiz Temmuz ayında, birçok ülkenin ve İsrail'in İran'ı suçladığı, Umman açıklarında bir ticari gemide 2 kişinin ölümüne neden olan bir saldırıya atıfta bulunarak, tatbikatın Kızıldeniz'in güvenliğini ve iş birliğini arttıracağını, fakat bölgede İran terörü ile bir bütün olarak mücadele edildiği için bunun Kızıldeniz ile sınırlı kalmayacağını aktardı.

Öte yandan İsrail ile BAE, geçtiğimiz sene 15 Eylül'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı. - WASHINGTON

Birleşik Arap Emirlikleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Bahreyn, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa BAE, Bahreyn, ABD ve İsrail'den ilk kez ortak deniz tatbikatı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı 23:08 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı Başak Demirtaş'a 23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı 21:39 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı
Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 21:22 Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş 20:38 Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi 19:35 Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz 15:51 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz

Son Dakika Haberleri
23:08 Kazada ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi
23:07 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı
23:02 Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı
23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi
22:59 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri
22:58 Öğrenci servisinden düşerek yaşamını yitiren kadının son anlarının kamera kaydı ortaya çıktı
22:12 Cem Yılmaz'da iddialı sözler: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm
21:51 Hatalı sollama yapan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı
21:27 A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti
21:22 Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kazada ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi Kazada ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi         
23:09
Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı         
23:02
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti         
21:27
Boşanma aşamasında olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde araçla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü Boşanma aşamasında olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde araçla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü         
21:17
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi         
11:58
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 23:21:12. #1.13#
SON DAKİKA: BAE, Bahreyn, ABD ve İsrail'den ilk kez ortak deniz tatbikatı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement