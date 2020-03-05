Korona virüsünün hızla yayılmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlarını seyahat etmemeye çağırdı.



Çin'den pek çok ülkeye yayılan korona virüsü nedeniyle vak'a sayısı hızla artıyor. Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, vatandaşlarına seslenerek virüsün hızla yayıldığı bu dönemde önlem amacıyla vatandaşlarını seyahat etmemeye çağırdı. Seyahat eden vatandaşların ülkeye dönüşlerinde önleyici tedbirlerle karşılaşacağı aktarılan açıklamada, ülkeye dönene tüm vatandaşların tıbbi kontrollerden geçirileceği, gerekmesi halinde karantina altına alınacağı bildirildi.



Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından yapılan açıklama "Gerekli uzman ekipler hazırda bekliyor" dedi. - ABU DABİ