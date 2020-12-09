BAE: "Çin'in Sinopharm Covid-19 aşısı yüzde 86 etkili" - Son Dakika

BAE: "Çin'in Sinopharm Covid-19 aşısı yüzde 86 etkili"

09.12.2020 10:07
BAE:

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, Çin'in Sinopharm ilaç firması tarafından geliştirilen korona virüs aşısının virüse karşı yüzde 86 etkinliğe sahip olduğunu açıklayarak, ülkede devam eden denemelerin ara faz analizine ilişkin detayları paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, Çin'in Sinopharm ilaç firması tarafından geliştirilen korona virüs aşısının virüse karşı yüzde 86 etkinliğe sahip olduğunu açıklayarak, ülkede devam eden denemelerin ara faz analizine ilişkin detayları paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri geçtiğimiz aylarda, Sinopharm ilaç firmasının Çin Ulusal Biotec Grubu (CNBG) birimi olan Pekin Biyolojik Ürün Enstitüsü tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 3. aşama klinik denemelerini başlatmış, Eylül ayında da aşının belirli gruplar için acil kullanımını onaylamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Sinopharm'ın geliştirdiği aşının virüse karşı yüzde 86 etkinliğe sahip olduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca, analiz sonucunda aşının yüzde 99 nötralize edici antikor serokonversiyon oranına sahip olduğu belirtilerek, orta ve şiddetli hastalık vakalarını önlemede yüzde 100 etkinlik gösterdiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, aşının ara faz analizinde ciddi bir güvenlik endişesine rastlanmadığı da kaydedilirken, aşının ülkedeki denemelerine 125 milletten 31 bin gönüllünün katıldığı bilgisi paylaşıldı. Katılımcılarda görülen yan etkiler, kaç gönüllüye aşı verildiği ve kaç gönüllünün plasebo aldığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, korona virüse karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının klinik denemelerine katılacak gönüllüler aradığını duyurdu. Sinopharm'ın korona virüs aşısının denemeleri ise Mısır, Ürdün ve Bahreyn'de sürdürülüyor.

(İHA)

Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BAE: 'Çin'in Sinopharm Covid-19 aşısı yüzde 86 etkili' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek İkiz kardeşler, borçlu oldukları baba oğula kurşun yağdırdı! Baba, dehşetten ölü taklidi yaparak kurtuldu Nişantaşı'nda sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a hırsız şoku Koronavirüs kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti Günlük kiralık evde dehşet! Ağabeyi ve sevgilisi ile eğlendiği gece kardeş katili oldu Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi, karşılaşma ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Büyükelçiliği görevine Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Büyükelçiliği görevine Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı         
10:02
Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı         
09:59
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Bilim insanlarından dehşete düşüren araştırma: Türkiye antibiyotik kullanım oranıyla alarm veriyor Bilim insanlarından dehşete düşüren araştırma: Türkiye antibiyotik kullanım oranıyla alarm veriyor         
09:23
UEFA yetkilileri, Webo'ya ırkçılık yapan hakem için 4 koruma görevlendirdi UEFA yetkilileri, Webo'ya ırkçılık yapan hakem için 4 koruma görevlendirdi         
08:59
Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı         
08:14
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı         
07:46
Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor         
23:54
Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi         
22:00
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu         
21:09
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde         
17:16
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 10:28:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BAE: "Çin'in Sinopharm Covid-19 aşısı yüzde 86 etkili" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei