BAE'da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentindeki El Mafrak bölgesinde yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 19 araç birbirine girerken, kazaya karışan bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğunu açıklayan polis "Kazada hayatını kaybeden kişi Asyalı. Olayda 8 sürücü de yaralandı" dedi. Abu Dabi Polisi, motosiklet sürücülerine seslenerek, dikkatli olmalarını istedi. Polis, vatandaşların güvenliği için sürücülerden trafiğin yönlendirmelerine uyarak hızlı araç kullanmamaları uyarısında bulundu.

Öte yandan yoğun sis nedeniyle hızı sınırı 80 kilometreye indirilmişti.

-İHA-