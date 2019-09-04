Son Dakika Haberleri: BAE'de 100'den fazla araç taşıyan gemi alev alev yandı
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BAE'de 100'den fazla araç taşıyan gemi alev alev yandı

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 100'den fazla aracın olduğu yük gemisi limanda alev alev yandı.

BAE'de 100'den fazla araç taşıyan gemi alev alev yandı, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 100'den fazla aracın olduğu yük gemisi limanda alev alev yandı.


Birleşik Arap Emirlikleri'nin Eş-Şarika şehrinin limanında dün akşam saatlerinde 100'den fazla araç taşıyan yük gemisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle geminin tamamen yandığı ve gemi üzerindeki 100'den fazla aracın yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.


Öte yandan BAE güvenlik güçleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. - ABU DABİ

Birleşik Arap Emirlikleri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:07 Kaynak: İHA
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