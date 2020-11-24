BAE'de 4 Aralık'tan itibaren Cuma namazları yeniden kılınacak - Son Dakika

BAE'de 4 Aralık'tan itibaren Cuma namazları yeniden kılınacak

24.11.2020 19:31
BAE'de 4 Aralık'tan itibaren Cuma namazları yeniden kılınacak, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde 4 Aralık'tan itibaren Cuma namazları yeniden kılınacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde 4 Aralık'tan itibaren Cuma namazları yeniden kılınacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler yeniden açılıyor. BAE Ulusal Acil Kriz ve Afet Yönetimi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 4 Aralık'tan itibaren Cuma namazı için camilerin açılacağı duyuruldu. Açıklamada, Cuma namazlarının Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlere göre kılınacağı belirtildi.

BAE Ulusal Acil Kriz ve Afet Yönetimi Kurumu Sözcüsü Saif Al Dhaheri ise yaptığı açıklamada, Cuma namazı sırasında camilerde kapasitenin yüzde 30 olarak belirlendiğini belirterek, namazın camilerin dış avlularında kılınacağını ve Cuma vaazının hoparlörlerden verileceğini aktardı. Vatandaşların seccadelerini evlerinden getirmesi gerektiğini belirten Dhaheri, namazın maske takılarak ve sosyal mesafe kuralına uyularak kılınacağını ifade etti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

BAE'de 4 Aralık'tan itibaren Cuma namazları yeniden kılınacak

Birleşik Arap Emirlikleri, Koronavirüs, Aralık, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BAE'de 4 Aralık'tan itibaren Cuma namazları yeniden kılınacak - Son Dakika


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