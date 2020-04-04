BAE'de aç kalan develer yolcuların ekmeği yedi - Son Dakika

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BAE'de aç kalan develer yolcuların ekmeği yedi
6 saat önce
Birleşik Arap Emirlikler'inde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu.
Birleşik Arap Emirlikler'inde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde çölden geçen yollardan biri aç kalan develerle çevrildi. Yiyecek bulmak için araçları durduran develere sürücü koltuğunun yanında oturan kişi tarafından yiyecek verildi. Hem o anları kaydeden hem de develere ekmek veren kişi, sürücü koltuğunda oturan arkadaşına ise korku dolu anlar yaşattı. - DUBAİ
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:15 Kaynak: İHA
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