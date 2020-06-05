BAE'de cezaları biten insan hakları aktivistleri tahliye edilmiyor - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) demokratik reform talebinde bulundukları için yıllardır hapiste tutulan insan hakları aktivistlerinin, cezalarını tamamlamalarına rağmen tahliye edilmediği belirtildi.

İngiltere merkezli "BAE'de Özgürlük için Uluslararası Kampanya" (ICFUAE) platformunun açıklamasına göre, birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevlerindeki hükümlüler tahliye edilirken BAE makamları, cezaları biten mahkumları alıkoymaya devam ediyor.

Açıklamada, 2013'te siyasi reform çağrısı içeren bir bildiriyi imzaladığı gerekçesiyle 7 yıl hapse mahkum edilen insan hakları aktivisti Fahad el-Hicri'nin mart ayında tahliye edilmesi gerektiği ancak halen demir parmaklıklar ardında olduğu kaydedildi.

BAE'de "94'ler davası" olarak bilinen davada Hicri ile birlikte yargılanarak hüküm giyen Abdullah Ali el-Haceri, Oman el-Haresi, Mahmud el-Hüseyni'nin de 16 Temmuz 2019'da cezalarını tamamlamalarına rağmen aynı kaderi paylaştıkları ve tahliye edilmedikleri aktarıldı.

Açıklamada ayrıca "BAE'nin Guantanamosu" olarak tanımlanan maksimum güvenlikli Er-Razin Hapishanesi'nde cezası biten ancak hala tahliye edilmeyen 8 kişinin daha bulunduğu ifade edildi.

BAE'deki 94'ler davası

Arap Baharı'ndan sonra ülkede muhalefet ve reform talebinde bulunan gruplar ve sivillere yönelik baskıcı bir politika yürüten Abu Dabi yönetimi, 2013'te "demokratik reform" bildirisini imzalayan 94 kişi hakkında dava açmıştı.

Öğrenci, akademisyen, gazeteci ve öğretmenlerden oluşan 94 aktivist, "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmıştı.

Davayı 2 Temmuz 2013'te karara bağlayan mahkeme, sanıklardan 69'unu 7 ila 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.