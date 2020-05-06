BAE'de çıkan yangında alev topuna dönen gökdelen bu hale geldi - Son Dakika

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BAE'de çıkan yangında alev topuna dönen gökdelen bu hale geldi
6 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentinde dün akşam 48 katlı bir gökdelende çıkan ve 7 kişinin yaralanmasına yol açan yangında küle dönen gökdelenden geriye kalan görüntü, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentinde dün akşam 48 katlı bir gökdelende çıkan ve 7 kişinin yaralanmasına yol açan yangında küle dönen gökdelenden geriye kalan görüntü, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abbco Tower adlı gökdelende yangın çıktı. Sharjah şehrinde 48 katlı bir gökdelen alev topuna döndü. Yangının 3 saat içerisinde söndürüldüğü, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi. Yanan gökdelenden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.BAE'deki Şarika kentinde bulunan ve 190 metre yüksekliğindeki 'Abbco Tower' adlı gökdelende yangın çıktı. Yangın hızlanarak neredeyse gökdelenin tamamında yayıldı. Söndürülen yangın sonrası gökdelenin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde küle dönen gökdelenden geriye savaş alanına dönen cadde ve yanmış araçlar kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 04:22 Kaynak: DHA
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