BAE'de Fly Dubai havayolu şirketi Kabil'e uçuşları askıya aldı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fly Dubai havayolu şirketi, güvenlik sorunları nedeniyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e uçuşları geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Fly Dubai şirketinden yapılan açıklamada, "Kabil'e seferler geçici olarak askıya alınmıştır. Durumu takip ediyoruz ve ilgili makamların talimatlarına uygun olarak planlarımızı yeniden gözden geçireceğiz." ifadeleri yer aldı.

Dubai-Kabil seferini yapan uçağın Kabil'deki Hamid Karazai Havaalanı'na inmek üzereyken havalimanının kapanması sebebiyle geri dönüş yaptığı ve uçağın Dubai'ye ulaştığı kaydedildi.