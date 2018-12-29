Son Dakika Haberleri: Bae'de Helikopter Düştü

Bae'de Helikopter Düştü

31 dakika önce

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) helikopter düştü, pilot ve mürettebatı hayatını kaybetti.

Bae'de Helikopter Düştü, System.String[]
ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) helikopter düştü, pilot ve mürettebatı hayatını kaybetti.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE'deki Resu'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde kurtarma faaliyeti esnasında bir helikopter düştü.

Haberde, pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.

Helikopterde kaç kişinin bulunduğuna ilişkin bilgi verilmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:10 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Pilot, Helikopter, Güncel
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