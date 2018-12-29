Son Dakika Haberleri: Bae'de Helikopter Düştü

Bae'de Helikopter Düştü

18 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurtarma faaliyetleri için havalanan bir helikopterin düşmesi sonucu pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

Bae'de Helikopter Düştü, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurtarma faaliyetleri için havalanan bir helikopterin düşmesi sonucu pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

BAE resmi haber ajansı WAM, BAE'deki Resu'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde kurtarma görevi esnasında bir helikopterin düştüğünü ve içerisinde bulunan mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti. Yerel kaynaklar ise helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DUBAİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:51 Kaynak: İHA

Pilot, Birleşik Arap Emirlikleri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı

Gözler Münbiç'e Çevrilmişken Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkiyatı UBER Sürücüsü, Ücret Yüzünden Tartışma Yaşadığı Kadın Müşteriyi Ezdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 22:09:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bae'de Helikopter Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]