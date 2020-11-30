BAE'de ilk Yahudi düğünü - Son Dakika

BAE'de ilk Yahudi düğünü

30.11.2020 20:41
BAE'de ilk Yahudi düğünü, System.String[]

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleştirilmesinin ardından Dubai'de haftasonu ilk Yahudi düğünü gerçekleştirildi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleştirilmesinin ardından Dubai'de haftasonu ilk Yahudi düğünü gerçekleştirildi. İsrail medyası, düğünü 'tarihi' olarak nitelendirdi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleştirilmesinin ardından Dubai'nin Park Hyatt adlı dinlenme tesisinde, ilk Yahudi düğünü gerçekleştirildi. İsrail medyası, BAE'de ilk defa gerçekleşen Yahudi düğününü 'tarihi" olarak nitelendirdi. Amatör kamera tarafından kayda alınan düğünde yüzlerce Yahudi'nin eğlendiği görüldü.

İSRAİL İLE BAE ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında ilk ticari uçuş gerçekleşmişti. Anlaşmaya ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Çok yakında başta havacılık, turizm, ticaret olmak üzere pek çokalanda yeni anlaşmaları duyuracağız" ifadesine yer vermişti.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAE'de ilk Yahudi düğünü - Son Dakika


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