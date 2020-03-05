BAE'de imamlara koronavirüs ayarı: Cuma namazı 10 dakikayı geçmesin - Son Dakika
Son Dakika Dünya BAE'de imamlara koronavirüs ayarı: Cuma namazı 10 dakikayı geçmesin - Son Dakika Dünya

BAE'de imamlara koronavirüs ayarı: Cuma namazı 10 dakikayı geçmesin

14 dakika önce

Koronavirüs Covid-19 salgınının sıçradığı ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri'nde cuma namazları 10 dakika ile sınırlandırıldı

BAE'de imamlara koronavirüs ayarı: Cuma namazı 10 dakikayı geçmesin, System.String[]

Koronavirüs Covid-19 salgınının sıçradığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde cuma namazları 10 dakika ile sınırlandırıldı. İslami İşler ve Bağışlar Genel Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, imamların Kur'an'dan sadece kısa iki ayet okutarak namazı 10 dakikada bitirmesi istendi. İmamların ayrıca, kendilerine iletilen kısa hutbe metninin dışına çıkmamaları uyarısında bulunuldu.


Salgına karşı benzer uygulamaların hayata geçirildiği Suudi Arabistan'da umre geçici olarak yasaklanırken, İran'da geçen haftadan itibaren cuma namazları kılınmamaya başlandı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:26 
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