BAE'de korona virüsü vaka sayısı 59'a ulaştı - Son Dakika
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BAE'de korona virüsü vaka sayısı 59'a ulaştı

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 14 yeni korona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 59'a yükseldiği açıklandı.

BAE'de korona virüsü vaka sayısı 59'a ulaştı, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 14 yeni korona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 59'a yükseldiği açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü hızla dünyaya yayılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülke genelinde 14 kişide daha korona virüsü vakasına rastlandığı belirtildi. Yeni vakaların ardından ülkedeki toplam vaka sayısı da 59'a yükseldi.

Yeni vakaların arasında Bangladeş, Nepal, İtalya, Rusya, Suriye ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu ifade edildi.

(İHA)

Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:00 Kaynak: İHA
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