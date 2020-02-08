BAE'de korona virüsü vakası 7'ye yükseldi - Son Dakika
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BAE'de korona virüsü vakası 7'ye yükseldi

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha korona virüsünün tespit edilmesiyle vaka sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

BAE'de korona virüsü vakası 7'ye yükseldi, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha korona virüsünün tespit edilmesiyle vaka sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE'de 2 kişi de daha korona virüsü tespit edildiği ve vaka sayısını 7'ye yükseldiği belirtildi. Vakaların ülkede süren periyodik taramaları sonucu tespit edildiği belirtildi. Ayrıca teşhis konulan hastaların durumunun stabil olduğu ve tıbbi gözlem altında oldukları belirtildi.

Ayrıca bakanlık, tüm önleyici tedbirlerin alındığını ve BAE vatandaşlarının güvenliğini sağlama noktasında ülkedeki tüm departmanlar ve ilgili makamların koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

(İHA)

Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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