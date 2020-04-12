BAE'de mahsur kalan Cezayirliler tahliye ediliyor - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçuşların askıya alınmasından dolayı ülkesine dönemeyen 900 Cezayir vatandaşının tahliyesine başlandı.

Cezayir devlet televizyonunun haberinde, BAE'deki Cezayirlilerden 250'sinin başkent Cezayir'deki Huari Bumedyen Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.

Haberde, yapılan test sonucunda 36 Cezayirlide Kovid-19 tespit edildiği ve bu kişilerin uçağa alınmadığı ifade edildi.

Ülkesine dönen Cezayirlilerin, 14 gün süreyle karantinada kalacağı açıklanırken, BAE'deki diğer Cezayir vatandaşlarının 4 uçakla tahliye edileceği bildirildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybı 275, toplam enfekte kişi sayısı ise 1825'e yükselmişti.