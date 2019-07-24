Son Dakika Haberleri: BAE'de öğrencilere Çince dersi
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BAE'de öğrencilere Çince dersi

15 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gelecek yıldan itibaren ortaokullarda öğrencilere Çince dersi verilecek.

BAE'de öğrencilere Çince dersi, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gelecek yıldan itibaren ortaokullarda öğrencilere Çince dersi verilecek.

BAE Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek yıldan itibaren ortaokul öğrencilerinin ders müfredatına Çince dersinin eklendiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "Çince'nin ders olarak okutulması müfredata 2019-2020 eğitim öğretim yılında dahil edilecek" ifadesine yer verildi.

Çince'nin ilk aşamada ülke genelinde bulunan 60 okulda 7. sınıftan itibaren ders olarak okutulacağı ifade edilirken, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için ise 150 Çinli öğretmene ülkede istihdam sağlanacağı aktarıldı. - ABU DABİ
Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:46 Kaynak: İHA
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