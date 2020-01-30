BAE'de petrol tankerinde yangın - Son Dakika
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BAE'de petrol tankerinde yangın

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Şarika açıklarında petrol tankerinde yangın çıktı.

BAE'de petrol tankerinde yangın, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Şarika açıklarında petrol tankerinde yangın çıktı. Federal Transit İdaresi (FTA), gemide yakıt bulunmadığını; yangının söndürüldüğünü açıkladı.

BAE'de Şarika açıklarında bir yakıt tankerinde yangın çıktı. Kıyıdan görülebilen tankerden siyah dumanların çıktığı görüldü. Panama'ya ait olduğu belirtilen tankerin, Şarika'nın 33 kilometre açıklarında 'imdat çağrısı' yaptığı duyuruldu. Federal Transit İdaresi'nden yapılan açıklamada, olay yerine sevk edilen kurtarma ekiplerinin, tankerin mürettebatını tahliye ettiği belirtilirken, tankerde yakıt bulunmadığı duyuruldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan gemiden görüntüler

-Yükselen siyah duman


Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:05 Kaynak: DHA
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