BAE'de, Ramazan ayında Teravih namazları kılınabilecek - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nde korona virüs salgını devam ederken Ramazan ayında teravih namazlarının salgın ile mücadele kapsamında alınan önlemler altında izin verilecek.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında 1 yıl geride kalırken Ramazan ayı bu yıl da salgının gölgesinde geçecek. Ülkeler aldıkları önlemler altında Ramazan ayının huzurunu yaşayacak. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yaptığı açıklamada Ramazan ayı boyunca teravih namazlarının alınan önlemler altında kılınacağını duyurdu. BAE Ulusal Acil Kriz ve Afet Yönetimi Otoritesi (NCEMA) Sözcüsü Dr. Seyf Al Dhaheri, ülke genelindeki camilerde teravih ve yatsı namazların süresi 30 dakikayı geçmeyeceğini açıklayarak iftar çadırı kurulmasının, camilerdeki iftar yemeği verilmesinin, restoranlarda iftar açılmasının yasaklandığını sözlerine ekledi. BAE halkına seslenen Dhaheri, iftar için bir araya gelenlerin uzun süre bir arada kalmamaları tavsiyesinde bulunurken, alınan kararlara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağını bildirdi. - ABU DABİ