BAE'de son 24 saatte 930 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 930 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 5 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 930 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, son verilerle toplam can kaybının 398'e, vaka sayısının da 76 bin 911'e çıktığı ifade edildi.

Tedavisi tamamlanan 586 hastanın taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının 67 bin 945'e ulaştığı bilgisine yer verildi.