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BAE'de tarihin kalbine yolculuk: Dubai Koyu
6 saat önce
Burası Birleşik Arap Emirlikleri'nin tarihi merkezine uzanan Dubai Koyu.
Deyra ve Bur Dubai'nın müze ve pazar yerleri arasında gezinirken, yalnızca bir dirhemle, nostalji dolu bir abra gezisine çıkabilirsiniz.
Burası Birleşik Arap Emirlikleri'nin tarihi merkezine uzanan Dubai Koyu.
Deyra ve Bur Dubai'nın müze ve pazar yerleri arasında gezinirken, yalnızca bir dirhemle, nostalji dolu bir abra gezisine çıkabilirsiniz.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:16
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