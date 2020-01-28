BAE'de tarihin kalbine yolculuk: Dubai Koyu - Son Dakika
Son Dakika Dünya BAE'de tarihin kalbine yolculuk: Dubai Koyu - Son Dakika Dünya

BAE'de tarihin kalbine yolculuk: Dubai Koyu

6 saat önce

Burası Birleşik Arap Emirlikleri'nin tarihi merkezine uzanan Dubai Koyu. Deyra ve Bur Dubai'nın müze ve pazar yerleri arasında gezinirken, yalnızca bir dirhemle, nostalji dolu bir abra gezisine çıkabilirsiniz.

BAE'de tarihin kalbine yolculuk: Dubai Koyu, System.String[]

Burası Birleşik Arap Emirlikleri'nin tarihi merkezine uzanan Dubai Koyu.


Deyra ve Bur Dubai'nın müze ve pazar yerleri arasında gezinirken, yalnızca bir dirhemle, nostalji dolu bir abra gezisine çıkabilirsiniz.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:16 
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