BAE'de "Uluslararası Güvenlik İttifakı" ülkelerinin İçişleri Bakanları toplantısı düzenlendi - Son Dakika

ABU Aralarında İsrail'in de bulunduğu "Uluslararası Güvenlik İttifakı"nın İçişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) toplandı.

Sınır aşan organize suçlarla mücadele için 2017'de BAE'nin başkenti Abu Dabi'de kurulan Uluslararası Güvenlik İttifakı'nın İçişleri Bakanları dördüncü toplantısını Dubai'de gerçekleştirdi.

BAE haber ajansı WAM'a göre toplantıda, Hollanda'nın da ittifaka katılmasıyla üye sayısı 11'e yükseldi.

BAE İçişleri Bakanı Seyf bin Zayid Al Nahyan'ın başkanlık ettiği toplantıya, sırasıyla Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife, Singapur İçişleri Bakanı Kasivasanthan Shanmuqam, İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlasca, Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Dioum ve İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin yanı sıra İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev, Slovakya İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Vendlin Letni ile Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dylan Yelgos Zagreus katıldı.

Al Nahyan, toplantıda, Hollanda'nın ittifaka katılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Toplantıda, ittifaka bağlı komitelerin çalışmaları ve yakın bir zamanda sanal bir şehirde bir havaalanına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen tatbikat ele alındı.

Toplantının kapanış bildirisinde, sınır aşan organize suçlar ve radikalizmin her çeşidiyle mücadele ile ittifaka üye ülkelerin barış ve güvenliğinin desteklenmesi kararı alındı.

Uluslararası Güvenlik İttifakı, BAE'nin yanı sıra, Fransa, İtalya, Bahreyn, Fas, İspanya, İsrail, Senegal, Singapur, Slovakya ve yeni üye Hollanda'dan oluşuyor.