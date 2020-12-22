BAE'deki "Etihad Havayolları" İstanbul için yeniden uçak seferlerine başlayacak - Son Dakika

BAE'deki "Etihad Havayolları" İstanbul için yeniden uçak seferlerine başlayacak
22.12.2020 15:57
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı "Etihad Havayolları" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında askıya altığı Abu Dabi-İstanbul uçak seferlerine 10 aydan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı "Etihad Havayolları" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında askıya altığı Abu Dabi- İstanbul uçak seferlerine 10 aydan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.
Etihad tarafından yapılan yazılı açıklamada, Abu Dabi-İstanbul tarifeli uçak seferlerine, haftada 2 sefer olmak üzere Ocak 2021'de yeniden başlayacağı ifade edildi.
Etihad'ın yanı sıra BAE'deki 3 havayolu firması, geçen hafta, İstanbul'a uçak seferlerinin yeniden başlandığını bildirmişti.
BAE, Mart 2017'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında İstanbul'a yapılan uçak seferlerini askıya almıştı.
Son Dakika Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et Paris Saint-Germain ve Juventus'un tokenları 24 saatte 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı