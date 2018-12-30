Bae'deki Helikopter Kazası
14 dakika önce
ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düşen helikopterdeki pilot ve 3 mürettebat yaşamını yitirdi.
ABU Birleşik Arap Emirlikleri
'nde (BAE) düşen helikopterdeki pilot ve 3 mürettebat yaşamını yitirdi.
BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE'deki Resu'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde kurtarma faaliyeti esnasında düşen helikopterdeki pilot ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.
Haberde, kurtarma faaliyetinin detayına ilişkin bilgi verilmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:02 Kaynak: AA
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