BAE'deki Şarika Emirliğinden "Kurtuba Camii'nin Müslümanlara iade edilmesi" çağrısı - Son Dakika

BAE'deki Şarika Emirliğinden "Kurtuba Camii'nin Müslümanlara iade edilmesi" çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Şarika Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el-Kasımi, İspanya'da kiliseye çevrilen Kurtuba Camii'nin tekrar Müslümanlara iade edilmesi çağrısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Şarika Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el-Kasımi, İspanya'da kiliseye çevrilen Kurtuba Camii'nin tekrar Müslümanlara iade edilmesi çağrısında bulundu.

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Şeyh Kasımi, "Şarika el-Ahbariya" televizyon kanalına yaptığı açıklamada halihazırda İspanya'nın Cordoba şehrinde bulunan Endülüs Emevileri döneminde inşa edilen ve daha sonra kiliseye çevrilen Kurtuba Camii'nin Müslümanlara iade edilmesini istedi.

"Belediyenin camiyi kilise idaresine verdiği söylendi. Ben de 'bu kendisinin olmayan bir şeyi hak etmeyenlere vermektir' dedim." ifadelerini kullanan Kasımi, "Burası Müslümanlar olarak bizim mülkümüzdür." diye konuştu.

Endülüs Emevileri döneminde yapılan ve devletin geride bıraktığı eserler arasında öne çıkan Kurtuba Camii, Cordoba kentinin ele geçirildiği 1236 yılında katedrale çevrildi.

Cordoba Katedrali ismi verilen Kurtuba Camii, UNESCO tarafından 1984 yılında dünya mirası olarak tanındı.

Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'deki Şarika Emirliğinden 'Kurtuba Camii'nin Müslümanlara iade edilmesi' çağrısı - Son Dakika
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