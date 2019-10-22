Son Dakika Haberleri: BAE'den "Aden" tahliyesi
Son Dakika Güncel BAE'den 'Aden' tahliyesi

BAE'den "Aden" tahliyesi

53 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arap koalisyonunun Yemen'in geçici başkenti Aden'deki karargahında bulunan güçlerini geri çekti.

BAE'den

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arap koalisyonunun Yemen'in geçici başkenti Aden'deki karargahında bulunan güçlerini geri çekti.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE, Aden'in batısında yer alan karargahtaki güçlerini tahliye ederek, buradaki silahlarını, askeri mühimmatını, iletişim araçlarını ve ambulanslarını aldı.

BAE'nin çekilmesinin ardından koalisyon karargahının yönetimi Suudi Arabistan güçlerine geçmiş oldu.

Koalisyon karargahının tahliye işleminin BAE'nin Aden'deki güvenlik ve askeri durumu denetleme görevinin tamamen sona erdiği anlamı taşıdığı belirtiliyor.

BAE Kızılay Örgütü de dün Aden'deki faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.


Arap koalisyonuna öncülük eden Suudi Arabistan güçleri, son haftalarda Yemen hükümetine bağlı birlikler ile Güney Geçiş Konseyi arasındaki çatışmayı bitirme çabaları kapsamında Aden'deki bazı stratejik bölgelerde konuşlandırılmıştı.

İran destekli Husilere karşı mücadele etmesi beklenen BAE'nin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile ona bağlı güçleri desteklemesi Yemenli yetkililerin tepkisini çekmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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